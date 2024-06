Ryzza Mae Dizon naiyak sa pa-‘debut’ ng ‘EB’

Actual birthday ni Ryzza Mae Dizon ang June 12 kasabay ang celebration ng Philippine Independence Day.

Kaya hindi pinalampas ng ‘Eat Bulaga’ na hindi bigyan ng bonggang 19th birthday celebration ang ‘Little Miss Philippines 2012’ grand winner nila nitong Miyerkoles ng tanghali.

Buong akala ni Ryzza ay simpleng dance production number lang ang gagawin niya sa opening ng ‘EB’. Na-surprise na lang siya nang biglang sumulpot ang mga cotillion dancers sa stage at pinagitnaan siya.

Lumabas din sa stage si Miles Ocampo at isinuot sa kanya ang yellow ball gown skirt.

Shookt ang dating Aling Maliit ng ‘EB’ dahil may pa-debut dance pala sa kanya ang Dabarkads niya.

With matching red roses, isa-isa siyang sinayaw nina Wally Bayola, Jose Manalo, Paolo Ballesteros, Allan K, Joey de Leon, at Vic Sotto. Ka-join din sa cotillion dance prod ang dalawang brothers ni Ryzza na sina Ken at Nathan.

Dahil sa sobrang kasiyahan, hindi na napigilan pa ng birthday girl ang lumuha habang sinasayaw siya ng mga lalaking malapit sa kanya.

Kahit 19 years old na si Ryzza ay hindi naman siya nakapag-debut sa Legit Dabarkads noontime show last year kaya pinilit nilang bigyan ng mala-debut na selebrasyon ang dalaga. Kung matatandaan, hindi pa kasi nakakabalik sa ere ang nasabing show noong June 12, 2023. Bale July 1, 2023 na nang muling umere ang noontime show ng TVJ nang lumipat nga sila sa TV5.

Mismong si Ryzza ay hindi rin nag-celebrate ng kanyang debut last year kaya very emotional siya sa surprise sa kanya ng ‘Eat Bulaga’.

Inulan din ang celebrator ng mga regalo mula sa kanyang co-hosts. Bongga ang mga gifts na natanggap ni Ryzza at isa na rito ‘yung Chanel bag na binigay ni Maine Mendoza.

Hindi naman nagpakabog si Atasha Muhlach dahil family portrait ang regalo nito sa birthday girl.

Naka-frame na malaking photo ito ni Ryzza kasama ang crush niyang si Andres Muhlach at ang parents ng kambal na sina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez-Muhlach.

Dinagdagan pa ito ni Tash ng isang framed photo nina Andres at Ryzza na nagpakilig ng bonggang-bongga sa huli.

Happy 19th Birthday Ryzza! (Ogie Rodriguez)