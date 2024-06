Magpupulong sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senate President Francis “Chiz” Escudero ngayong Huwebes, Hunyo 13 upang talakayin ang mga panukala na bibigyang prayoridad na matapos sa huling bahagi ng 19th Congress.

Sa panayam sa gilid ng pagdiriwang ng ika-126 Independence Day celebration sa Barasoain Church sa Malolos, Bulacan, iginiit ni Romualdez ang kahalagahan na magkapareho ang legislative agenda ng Kamara de Representantes at Senado.

“Bukas, magkakaroon tayo ng meeting at siyempre, tatalakayin ang priority legislative agenda,” sabi ni Romualdez nitong Miyerkoles.

“Sa totoo lang po, sa House of Representatives, tapos na at naipasa natin lahat ng priority measures ng ating mahal na Presidente, lalo na ‘yung SONA (State of the Nation Address) measures at LEDAC (Legislative-Executive Development Advisory Council). Pero syempre, bago ang leadership ngayon at baka may bagong priorities na irerekomenda rin, kaya papakinggan natin po ‘yun,” dagdag pa nito. (Billy Begas/Eralyn Prado)