PLDT ibabalik bangis ni Elena Samoilenko

IPINAHAYAG ng PLDT ang pagbabalik ng Russian import na si Elena Samoilenko para sa paparating na 2024 PVL Reinforced Conference.

May taas na 6-foot-4, nakita sa outshide hitter na si Samoilenko ang kanyang malalakas na spike na inaasahang magdadala ng malaking tulong pati na rin karanasan at kasanayan sa koponan.

Inilabas ang anunsiyo na minarkahan ang pinakahihintay na muling pagsasama ni Samoilenko at ng High Speed Hitters.

“Nagustuhan lang namin ang tahimik na intensity ni Lena Samoilenko kaya kailangan namin siyang ibalik para sa isa pang tour of duty,” ayon sa pahayag ng koponan.

Ang nakaraang stint ni Samoilenko sa PLDT sa 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kabila ng kawalan ng kakayahan ng koponan na umabante sa semifinals.

Ipinakita ni Samoilenko sa kampanyang iyon ang kanyang husay sa court sa pangunguna sa liga sa pag-iskor na may impresibong tally na 213 puntos sa walong laro.

Habang naghahanda sa kanyang pagbabalik ay asam ni Samoilenko matulungan ang isang koponan na dumaan sa mga makabuluhang pagbabago mula noong siya ay umalis.

Makakasama niyan ngayon sina Rald Ricafort bilang head coach at Fil-Canadian sensation na si Savannah Davison at stalwarts na sina Majoy Baron, Kim Fajardo, at Kianna Dy bilang firepower. (Lito Oredo)