Ibinida ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Miyerkoles na ang inflation rate ngayon sa bansa ay nasa “reasonable level” kumpara ng nagdaang taon.

Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa harap ng mga opisyal ng gobyerno at diplomatic corps sa isinagawang vin d’honneur sa Malacañang.

“Despite the woes brought about by global inflation, our country has still managed to curb inflation to a reasonable level,” wika ng Pangulo sa kanyang talumpati.

“This is inflation that is brought about by forces we cannot control. But, nonetheless, I think we have done a good job and it is a very large improvement [compared to the] situation that we were under maybe a year ago,” dagdag pa niya.

Aniya, ang inflation nitong Mayo na 3.9% ay nasa target ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Ang inflation ay ang bilis ng pagsipa ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa.

Kasabay nito, ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang Pilipinas ay patuloy na may “gold rating as an investment destination.”

“We are credited with a stable output which signals growth in the momentum in the medium term. It translates to more accessible financing for our government and our programs,” ani Marcos.