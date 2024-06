Pagsusuri sa kalayaan ng Pilipinas

Tuwing ika-12 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang ating Araw ng Kalayaan.

Ito ay isang mahalagang paggunita sa ating kasaysayan, isang araw na puno ng pag-asa at pag-aalala, ngunit kasabay nito, nararapat ding suriin ang ating kasalukuyan at ang direksyon ng ating bansa.

Ang kalayaan ay isang malalim at masalimuot na konsepto. Noong 1898, ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa Kawit, Cavite. Ngunit sa kabila ng proklamasyong ito, ang ating tunay na kasarinlan ay naharap sa iba’t ibang hamon mula sa mga banyagang mananakop, una sa mga Amerikano at pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sa mga Hapon. Ang mga dekada ng pakikibaka para sa kalayaan ay hindi lamang pisikal na labanan kundi pati na rin ideolohikal, isang tuloy-tuloy na laban para sa pag-angat ng ating pambansang identidad at soberanya.

Ang ating kalayaan ay sinusukat sa pamamagitan ng ating kakayahang magpatakbo ng sarili nating bansa nang walang pakikialam mula sa mga banyagang interes. Ngunit sa ilalim ng globalisasyon, tila nagiging masalimuot muli ang kahulugan ng kalayaan.

Ang mga kasalukuyang isyu tulad ng West Philippine Sea, kung saan may patuloy na tensiyon at panghihimasok mula sa China, ay nagsisilbing paalala na ang ating kalayaan ay hindi pa rin ganap. Ang mga kasunduang militar at ekonomikal sa iba’t ibang bansa ay nagpapakita rin ng ating patuloy na pakikipagbuno para sa tunay na kasarinlan. Ang katanungan ngayon ay kung paano natin maipagtatanggol at mapapangalagaan ang ating soberanya sa harap ng mga makabagong hamon.

Bukod sa aspekto ng pambansang seguridad, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga panloob na isyu na nagpapahirap sa tunay na pag-abot ng kalayaan ng bawat Pilipino. Ang kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon, at hindi pantay na distribusyon ng yaman ay mga pangunahing problema na naglilimita sa ating mga kababayan. Hanggang ang mga Pilipino ay nagugutom, walang trabaho, at walang pantay na pagkakataon sa edukasyon, hindi natin masasabing tayo ay tunay na malaya.

Isa pang aspekto ng kalayaan ay ang ating kakayahang makapagpahayag ng ating mga saloobin at damdamin. Sa kasalukuyan, may mga banta sa kalayaan sa pamamahayag at sa karapatang pantao. Ang malayang pamamahayag ay isang pundasyon ng demokrasya, at ang anumang pagtatangka na patahimikin ang mga kritikal na boses ay isang hakbang pabalik sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan.

Ang pagiging malaya ay isang walang katapusang proseso ng pagpapanatili at pagpapalakas sa ating mga karapatan at sa ating bansa. Ang Araw ng Kalayaan ay dapat magsilbing paalala na ang ating kasarinlan ay bunga ng sakripisyo ng ating mga ninuno at kasalukuyang kababayan. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa pagdiriwang kundi para rin sa masusing pagninilay kung paano natin mapapangalagaan at mapapalawak ang kalayaang ito.

Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa bawa’t Pilipino—sa ating pagkakaisa, sa ating mga adhikain, at sa ating walang sawang pagmamahal sa ating inang bayan. Huwag nating hayaang mapako ang ating kalayaan sa mga simbolo at selebrasyon lamang.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.