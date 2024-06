Ohtani, Dodgers paulan ng homer

NAGPAULAN ng homer sina Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Teoscar Hernandez at Jason Heyward sa seven-run sixth inning at inilampaso ng Los Angeles Dodgers ang defending World Series champion Texas Rangers 15-2 nitong Martes (Miyerkoles sa Pilipinas).

Humambalos ng three-run shot sa first si Will Smith at hindi na binitawan ng Dodgers ang lead, season-high na ang 15 runs nila, isang run at dalawang hits lang ang binigay ni James Paxton, naka-strikeout ng dalawa at may dalawang walks para kolektahin ang panalo ng LA.

Nasukat hanggang 433 feet sa right-center ang 16th homer sa season ni Ohtani mula kay Rangers reliever Grant Anderson at nalibreng umiskor si Mookie Betts. Sumunod ang home run sa left-center ni Freeman, malayo rin sa left-center ang shot ni Hernandez, umiskor si Smith.

Lumanding sa bullpen ng Texas ang 415-foot shot ni Heyward na sinamantala ni Andy Pages para umiskor tungo sa 14-1 lead ng Los Angeles, nilamog ng Dodgers si Anderson ng seven runs at six hits, wala man lang na-strikeout sa loob lang ng two-thirds ng isang inning. (Vladi Eduarte)