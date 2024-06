Nang-okray pinagbintangang fan ni Kathryn: Anne Curtis pinuri ganda ni Andrea Brillantes

Inulan ng positive vibes ang magandang komento ni Anne Curtis sa face card photo ni Andrea Brillantes na pinost ng celebrity makeup artist na si Robbie Piñera sa Instagram nitong Martes.

“PRETTY GIRL,” with love emoji ang comment ni Anne sa mga photo na flinex ng kaibigan at pinagkakatiwalaan niyang makeup artist.

Sabi ng fan nina Anne at Andrea, “We love queens supporting each other. Grabe ka Blythe, Diyosa na ang nagsasabing maganda ka!”

Hindi lang ang ‘It’s Showtime’ host ang pumuri at nagandahan ng bonggang-bongga kay Blythe, ha. Humanga rin sa beauty ng ‘High Street’ lead star sina Julia Barretto, Iza Calzado, ang stylist na si Liz Uy, celebrity photographer BJ Pascual, at libo-libo pang netizens ay gandang-ganda rin sa mukha ng Kapamilya young actress.

Heto nga ang ilan sa komento ng netizens:

“Face card never declines.”

“Para siyang Barbie of Swan Lake, beautiful!”

“Malala ka na Blythe. Sobrang ganda mo.”

Pero siyempre hindi magpapatalo ang mga basher ni Andrea na kahit sa IG post ng makeup artist ay may komento silang pang-asar.

Hindi bet ng ilang netizen ang komento ni Anne at kung ano-anong emojis ang pinost nila para lang kontrahin ang opinyon ng aktres.

Pero palaban at to the rescue ang followers ni Andrea at sa mismong IG comment ni Anne sila nagtatalo-talo. Kaloka.

Dummy accounts lang naman ‘yung nang-uurot sa ganda ng ka-love team ni Kyle Echarri pero ang nakaka-shookt, dinamay ng mga follower ni Blythe ang fans ni Kathryn Bernardo.

Pinagbibintangan nila na fan daw ni Kathryn ‘yung dummy account basher. Tinag pa talaga nila si Kath sa komento nila as if may proof sila na tagahanga ng aktres ang nega troll na iyon. May ganun?

Sana lang huwag idamay ang buong fandom sa kalokohan ng iilang socmed troll. Nakilala ko ang ilang officers ng fan groups ni Kath at for sure ay hindi nila ito gagawin. Hindi rin nila kukunsintihin kung meron man sa hanay nila ang gagawa ng ganitong komento online.

Nakakaloka!