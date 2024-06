Nilinaw ng Department of Budget and Management (DBM) nitong Miyerkoles na ibibigay pa rin ang performance bonus ng mga empleyado ng gobyerno kahit sinuspinde na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Results-Based Performance Management System (RBPMS) at Performance-Based Incentive System.

Pinaliwanag ng DBM na kahit inisyu ng Pangulo ang Executive Order No. 61, ang paglalabas ng “2022 and 2023 performance-based incentives to qualified government workers in the government will proceed.”

Noong nakaraang linggo, inisyu ng Pangulo ang EO No. 61 upang isuspinde ang implementasyon ng Administrative Order No. 25 (s. 2011) at EO No. 80 (s. 2012).

Sa ilalim ng AO No. 25, layon nitong pag-isahin ang RBPMS sa lahat ng departments at ahensiya ng executive branch. Sa EO 80 naman nilikha ang PBI System na kinabibilangan ng Productivity Enhancement Incentive at Performance-Based Bonus na layong pataasin ang performance ng mga nagtatrabaho sa gobyerno upang makamit ang mga commitment at target.

Sinabi ng DBM na layon lamang ng inisyung EO na rebyuhin ang RBPM at PBI systems sa gobyerno “in order to harmonize, streamline and make the process of releasing personnel incentives more efficient and timely.”