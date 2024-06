Nadine Lustre bibida sa Pinoy adaptation ng ‘True Beauty’

Nasulat na dito sa Abante ang balitang pipirma ulit sa ABS-CBN si Nadine Lustre.

After nga namin isulat ito ay nagkaroon pa ng bagong development sa balita.

Ang latest nga ay ang comeback project ni Nadine sa Kapamilya. Ito raw ang Philippine adaptation ng South Korean drama series na ‘True Beauty’.

Ang nasabing K-drama ay lumabas noong panahon ng pandemic at napanood ng mga Pinoy sa streaming platform.

Pinagbidahan ito nina Cha Eun-woo, Hwang In-youp, at Moon Ga-young na siyang pinakabida sa series na kung matuloy ay si Nadine ang magiging Pinay counterpart niya.

Ang nasabing series ay tungkol sa isang babae na may issue sa kanyang physical appearance at dinadaan lang sa makeup para gumanda.

Excited nga ang mga netizen na ito ang magiging comeback project ni Nadine, na isang icon of beauty and confidence at kilala sa mga advocacy tungkol sa women empowerment at embracing one’s unique traits.

Full circle rin ito sa career ng aktres na unang sumikat sa pelikulang ‘Diary ng Panget’ kung saan malapit sa lead character ng ‘True Beauty’ ang character na ginampanan niya noon kung saan una niyang nakapareha si James Reid.

Speaking of James, marami ang JaDine fans ang nagwi-wish na sana si James daw ang maging Pinoy version sa character na ginampanan ni Eun-woo na naging ‘face genius’ ng South Korea.

Perfect nga raw ito na comeback project ng JaDine love team, pero kung hindi si James sino kaya ang bagay na makapareha rito ni Nadine?

Sey pa ng mga marites, ang series ay ipapalabas sa Viu na siya ring makakasama ng ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment sa pagpo-produce nito.

Bonggels! (Byx Almacen)