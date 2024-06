Matatagalan pa bago magkaroon ng initial public offering ang Maya ng PLDT, ayon sa chairman nitong si Manny V. Pangilinan.

Inamin ni Pangilinan na napakalayo ng hahabulin ng kanilang financial technology (fintech) company sa karibal na GCash ng Globe.

“I mean, we’re way behind in the digital wallet. What is the vocabulary, the vernacular for digital wallet? It’s not Maya, right? It’s GCash,” ani Pangilinan.

Ayon sa PLDT boss, napakapopular ng GCash kahit sa mga ordinaryong tao nang mapatunayan niya ito nang magbakasyon sa isang beach resort sa Calatagan, Batangas.

“When I was in Calatagan, visiting a resort there… and there were vendors approaching us, selling ice cream. So I said, how can I pay? I said, ‘I don’t have cash’… ‘Sir, can you give me GCash?’ I said, ‘I’m dead.’ So that’s the vernacular. So we’re way behind the digital wallet. Everybody knows that,” paglalahad pa niya.

Dahil dito, sinabi ni Pangilinan na hindi niya nirerekomenda na mag-IPO na ang Maya sa susunod na taon dahil kailangan munang ipakita na profitable ang kompanya simula sa 2025 at sa mga susunod pang taon.

“So to dream of an IPO in the next two years is simply an illusion… Plus the fact the market here is not conducive to an IPO,” paliwanag pa niya.