Maine Mendoza umalma sa tanggal face mask ‘pag selfie

Maraming artista ang kapansin-pansin na nagpi-face mask na naman ngayon. Ang iba, nagsasabing gusto lang magtago sa mga faney kapag nasa public places sila.

Pero para kay Maine Mendoza, pag-iingat pa rin sa katawan ang tawag dito. Depensa para makaiwas sa sakit, lalo na ngayon na usong-uso na naman ang sakit, ha!

“Random thought dahil ang daming may sakit ngayon.

“Some people should stop asking anyone (especially public figures) to take off their masks when posing for a photo.

“People wear masks in public for reasons beyond just avoiding recognition.

“Sometimes, some individuals opt to wear masks because they are unwell and prefer not to risk contracting or spreading a virus.

“Ang hirap magtrabaho nang masama ang pakiramdam kaya ingat always, fam,” paalala ni Maine.

Oo nga naman, may mga fan kasi na super demanding, na kapag nakita ang artista, gusto agad magpa-picture, at maki-selfie, ha! Tama naman si Maine, na paano nga naman kung may sakit ang nagpa-selfie, o may sakit din ang artista at kailangan mag-facemask, ‘di ba?

Well, sa panahon ngayon, na iba’t ibang klaseng sakit na ang lumalabas, mas maganda pa rin na mag-triple ingat, at ang pagsusuot ng facemask ang mabisang unang panlaban sa sakit.

Bongga! (Dondon Sermino)