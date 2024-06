Nanindigan si Sen. Alan Peter Cayetano na “factual” at hindi haka-haka ang ginawa nitong report hinggil sa paglobo ng gastusin sa pinapagawang New Senate Building (NSB) sa Taguig City.

Sabi ni Cayetano, nagsagawa siya ng mga pagpupulong sa stakeholder, kabilang ang mga kinatawan ng mga dating chairperson ng committee on accounts na sina Senadora Nancy Binay at dating Senador Panfilo “Ping” Lacson upang ma¬bigyang linaw ang usapin.

Matapos nito, nagpadala siya ng isang executive summary ng initial review at mga mungkahi kay Senate President Francis “Chiz” Escudero.

“Hindi po ito haka-haka, lahat po ito ay official. May mga reports at may documents,” sabi ni Cayetano.

“Maganda naman po ang start pero lahat po ng nakakita ng costs ay medyo nagulat,” dagdag niya.

Si Cayetano ay inatasan ni Escudero na siyang bumusisi sa gastos sa pinapagawang NSB. Ang orihinal na gagastusin lang dito ay P8.9 bilyon pero makalipas ang ilang taon, lumobo na ito sa P23 bilyon.

Dahil dito, pinatigil ni Escudero ang pagpapagawa ng gusali habang binubusisi ang mga gastos dito.

“Puwede naman po na tuloy ang construction habang nire-review namin. Wala pong conflict iyon. We’re just looking at the documentation, ‘yung mga ‘why’ at ‘what,’ pero tuloy-tuloy po ‘yan para walang delay,” giit naman ni Cayetano.

“Bilang chairperson ng Committee on Accounts na may mandate na sound fiscal management at ‘yung pag-audit ng pondo na may ki-nalaman ang Senado, ito rin po ang isa sa mga unang sinabi ng ating Senate president — let’s review, let’s make sure that we do what is right,” dagdag niya. (Dindo Matining)