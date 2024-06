Levi Hernandez, Batangas sinagasaan Binan sa MPBL

Mga laro Huwebes:

(Caloocan Sports Complex)

4:00pm – Manila vs Imus

6:00pm – Saramgani vs Zamboanga

8:00pm – Quezon vs Banatnf Kankaloo

NILASING ng mga tirada ni Levi Hernandez ng Batangas City Tanduay Rhum Masters ang dumayong Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX upang maitarak ang 79-72 panalo sa main game, habang nagsipagwagi rin ang Pangasinan Heatwaves kontra Mindoro Tamaraws 81-62 at Quezon City Toda Aksyon laban sa Negros Muscovados sa 83-79, sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season, Martes ng gabi, sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas.

Kumana ang 6-foot-1 guard na dating Arellano University Chiefs ng game-high 23 puntos kasama ang tatlong rebounds at tigalawang assists at blocks upang dalhin sa ikatlong sunod na panalo ang Batangas City tungo sa 10-2 kartada para sa solong ikalimang puwesto ng 29-team regional tournament.

Sapol nang maghabol sa 22-26 ay nagsimulang kumana ng 12 puntos ang Batangas patungo sa halftime sa 34-26, simula nito ay hindi na tumalikod pa ang koponan, kung saan sumuporta rin sina Jeckster Apinan sa 14 puntos at apat na boards na sinundan ni Cedrick Ablaza sa 12 puntos, walong rebounds at apat na assists,.

Nanguna naman para sa Binan si Mac Cardona sa 17 puntos at apat na boards katulong sina Carlo Lastimosa sa 17 puntos at Kenny Roger Rocacurva sa 12 puntos at pitong rebounds na bumagsak sa ika-apat na sunod na pagkatalo para mahulog sa 6-4 rekord.

Matalas naman ang asinta ni Ralph Robin para sa Pangasinan nang ipukol nito ang 8-of-14 shooting tungo sa kabuuang 21 puntos, kasama sina Chester Melencio sa 12 puntos, walong assists at apat na rebounds, at Ed Daquioag sa 10 puntos.

Namahagi si Hesed Gabo ng 10 assists tungo sa apat na puntos para painitin ang ika-apat na panalo ng koponan sa 12 laro.

Hindi naman naiangat ni Karl Bono ang iskoring ng Mindoro sa inilistang 17 puntos, apat na assists at tatlong boards na sinundan ni Jhin Jerick Casipe sa 11 puntos at apat na rebounds para malubog sa ikatlong sunod na pagkabigo sa 4-9 marka.

Pinatakbo naman nang husto ni Rhinwill Yambing ang opensiba ng Quezon City sa pagtala ng 23 puntos, siyam na rebounds at tatlong steals para makuha ang ika-limang panalo sa 12 laro, habang nahulog sa ika-apat na pagkatalo ang Negros sa 4-9 rekord.

Tumulong rin si Rafael Are sa 12 puntos at tig-apat na assists at rebounds, gayundin ang pananalasa sa rebounding ni Kenji Roman sa 13 boards, kasama ang pitong puntos at apat na assists.

Sinandalan naman ng Negros si Hubert Cani sa 17 puntos at limang assists at si James Paul Una sa 11 puntos at pitong rebounds. (Gerard Arce)