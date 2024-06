Lemon Bell humarurot

WALANG kahirap-hirap na sinungkit ng kabayong si Lemon Bell ang panalo sa Philracom Group Based On Time Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Martes ng gabi.

Magaan na sinunggaban ni Lemon Bell ang unahan kaya naman hindi na naagaw ang bandera sa kanya hanggang sa pagtawid ng meta.

Abante si Lemon Bell ng isang kabayo sa mga katunggali sa kaagahan ng karera pero umunat ito sa dalawang kabayong distansiya sa kalagitnaan ng takbuhan.

Bagaman lumapit nang bahagya sina French Leather at Achy Holly sa unahan sa far turn ay bigla ulit umarangkada ang winning horse at tuluyan nang lumayo sa rektahan.

Nagwagi si Lemon Bell ng may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Achy Holly, tersero si French Leather habang pumang-apat si Gee’s City.

“Parang nagtrangko lang si Lemon Bell, kayang-kaya niya ang mga kalaban at kaya pang mag-umento ng marami,” saad ni Edgar Hernandez, veteran karerista.

Sinakyan ni jockey Jerico Serrano, inirehistro ni Lemon Bell ang tiyempong 1:27 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Francisco Paolo Crisostomo ang P5,000 added prize.

Samantala, suportado ng Philippine Racing Commission ang inilargang karera. (Elech Dawa)