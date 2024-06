Kim pinag-usapan sa event ni Xian Lim

Ang bongga ni Kim, maagang dumating sa premiere night ng movie ni Xian Lim!

Yes, early bird nga si Kim sa green carpet premiere night, at tahimik lang siyang dumating.

Biruan tuloy ng iba, tanungin kaya natin si Xian tungkol sa pagdating ni Kim?

Well, playtime nga lang `yon, dahil si Kim Perez, at hindi si Kim Chiu ang dumating sa ‘Playtime’ premiere night. At yes, kasama rin kasi si Kim Perez sa movie, bilang ex-dyowa ni Coleen Garcia, ha!

Si Bruce Roeland naman ang gumaganap na ex-boyfriend ni Faye Lorenzo sa movie.

Sabi ni Kim, sanay na siyang katrabaho si Xian, dahil nagkasama na nga sila sa teleserye sa GMA-7, ang ‘Hearts on Ice’ with Ashley Ortega.

Anyway, dagsa ang mga Kapuso stars sa premiere night ng ‘Playtime’ na bukod kay Xian, ay bida rin sina Sanya Lopez, Faye Lorenzo, Coleen Garcia na ginanap sa SM The Block.

Ang bongga nga ng suporta nina Ruru Madrid, Bianca Umali, Rochelle Pangilinan, Pancho Magno, Ken Chan, at marami pang iba, sa pelikula ni Direk Mark Reyes.

At yes, hindi naman sila nabigo, dahil kasama rin sila sa mga tumili, napatadyak habang pinapanood ang ‘Playtime’ na showing na ngayong June 12.

Bongga! (Dondon Sermino)