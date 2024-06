Kathryn Bernardo, Dominic Roque magkasamang nag-gym

Trending sa X ang photo ni Kathryn Bernardo at Dominic Roque na magkasamang naggi-gym.

Mismong ang trainer/coach nina Kathryn at Dominic na si Mauro Lumba ang nagbisto nito sa kanyang Instagram story nitong Martes ng gabi.

Naaliw kasi ang celebrity fitness coach sa closeness ng kanyang anak na babae at ni Kath. Kaya flinex niya ito sa socmed.

“Workout buddies,” ang caption nito sa photo ng little daughter niya kasama ang aktres at si Dom.

Pinusuan at super share naman ang solid fans ni Kath ng nasabing photo sa socmed. Marami ang naaliw sa closeness ng dalawa, pero may ilan ding online Marites ang pilit nilalagyan ng kulay ang pagiging matalik na magkaibigan ng ex-dyowa nina Daniel Padilla at Bea Alonzo.

Alam ng mga faney na noon pa man ay sobrang close na nina Kath at Dom kaya dedma na sila sa pilit na nang-iintriga sa dalawa.

Actually, unang naging barkada ni Daniel si Dom pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At matapos ngang maghiwalay ang KathNiel last year, kapansin-pansin ang pagiging close ulit nina Kath, Dom.

Present din si Dom sa mga event sa buhay ng Asia’s Phenomenal Superstar recently, maging sa paglalaro ng volleyball at sa paggi-gym nito kasama ang kanilang coach na si Mauro.

So tigilan na ang pang-iintriga, ha! (Ogie Rodriguez)