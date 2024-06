Kahihinatnan ng pag-ipit ni Duque kay Digong

May tulog si dating Pangulong Digong kapag nagkataong kakasuhan siya ng graft dahil sa utos niya na ilipat ang pondo ng Department of Health na nagkakahalaga ng P47.6 billion sa Procurement Service of the Department of Budget and Management (PS-DBM).

Baka pa makasuhan ng plunder si Digong.

Inipit si Digong ng kanyang dating health secretary Francisco Duque III nang si Duque ay inimbestigahan sa oversight hearing ng House committee on appropriations.

Inutusan daw si Duque ni Digong na ilipat ang malaking halaga upang ibayad sa Pharmally Pharmaceutical na pinaboran ng nakaraang administrasyon dahil kay Michael Yang, isang Tsino na close friend ni Digong.

Ang P47.6 billion ay ginastos diumano sa mga COVID-19 medical supplies gaya ng mga face mask, face shield.

Karamihan sa medical supplies ay walang katuturan gaya ng face shield. Tayo lang sa buong mundo ang nagpagamit sa mga mamamayan ng face shield kahit na ‘di kailangan.

Si Michael Yang ang nagdala sa mga opisyal ng Pharmally, na ang capital ay P600,000 lang, kay Digong.

Dalawa sa mga sangkot sa pangungurakot sa kaban ng bayan ay sina Duque at Lloyd Christopher Lao ng PS-DBM.

Si Lao ay sidekick ni Sen. Bong Go, na Special Assistant to the President (SAP) bago siya nahalal na senador.

May haka-haka sa mga nakakaalam ng takbo noong dating administrasyon na may kinalaman si Bong Go sa paglipat ng P47.6 bilyong pondo galing sa DOH papunta sa PS-DBM kahit ito’y maanomalya.

Si Michael Yang ay malapit na kaibigan din ni Bong Go.

Kaya palagi si Michael Yang– na hindi marunong magsalita ng Tagalog at Ingles—sa Malakanyang dahil kay Bong Go.

Naging biktima ang dating senador na si Dick Gordon, na noon ay chairman ng Senate blue ribbon committee, dahil sa kanyang pag-imbestiga sa Pharmally anomaly.

Nagalit si Digong kay Gordon at kinampanya niya ito na huwag iboto nang si Dick ay tumakbo ng reelection noong 2022 national elections.

Kawawang Dick! Ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang chairman ng blue ribbon committee sa pag-imbestiga sa Pharmally.

Naniwala ang mga bobong botante kay Digong at di tuloy nahalal muli na senador si Dick Gordon.