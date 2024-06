Julie Anne San Jose, SB19 Stell collab nambulabog

Kaloka lang na ang may mga kababayan tayo sa ibang bansa na agad-agad gustong bumalik ng Pilipinas para lang masaksihan ang collab na hinihintay nila.

Yes, super excited nga sila sa collaboration nina Julie Anne San Jose at Stell Ajero ng SB19.

Sa ‘The Voice’ nga nakitang nagsama ang dalawa bilang mga hurado, at click na click ang mga paandar nila, bongga ang rapport nila, at panalong-panalo rin ang kabugan nila sa pagkanta.

Sabi nga, patalbugan ng boses ang dapat asahan kina Julie Anne, Stell, ha! Na pareho ngang hindi matawaran ang husay sa pagkanta.

“Tara, sound trip tayo. Sagot namin ang playlist mo. We proudly present, JulieXStell: Ang Ating Tinig,” ang announcement nga sa X (Twitter) ni Stell.

Anyway, sa New Frontier nga gagawin ang concert sa July 27-28. Medyo bitin kung tutuusin, dahil hindi kasinglaki ng Araneta Coliseum o Mall Of Asia ang venue.

Kaya ang sigaw ng mga faney, lalo na ang mga nasa abroad, online streaming, para hindi sila mapag-iwanan. At bongga rin, na ngayon pa lang ay marami na agad ang humihiling na dalhin sa America, Canada, at iba’t ibang bahagi ng mundo, o Pilipinas, ang collab na ito nina Stell, Julie Anne.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Omg when is this? I wanna go in the Philippines to watch this. Please…”

“The collab we’ve all been waiting for.”

“Lezzzgawwwww!”

“Manonood talaga ako nito, sure na sure `yan.”

“Bibili na ako agad ng ticket once ma-release na. Super exciting!”

“Yaaaay, this is it. Finally dream come true.”

“Ayan naaaaa, sooo exciting.”

“Grabe this will be the great siblings vibe.”

“The both of you will rock it, for sure!”

“Legit na collab ito. Pabonggahan for sure.

“Si Stell talaga ang male version ni Julie Anne.”

“Kung hindi mapagbigyan sa Canada, America, sana may live streming naman, please.”

Bongga! (Dondon Sermino)