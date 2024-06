Iba’t ibang epekto ng pambu-bully sa bata

Maraming maaaring maging epekto sa isang bata ang pambu-bully.

Para sa iba, hindi lamang ito basta pang- aasar o biro kundi isa nang uri ng pang- aabuso na maaaring magdulot ng matinding takot at trauma.

Batay sa datos ng World Health Organization, 4 mula sa 10 mag-aaral ang nakakaranas ng pambu-bully.

Pasok dito ang mga nasa edad 13 hanggang 17.

“Ang pambubully ay isang suliranin sa edukasyon at kung nais nating tugunan na mapabuti ang mga resulta ng mag-aaral sa kanilang pag-aaral, kailangan din nating tiyakin na ang kapaligiran ng paaralan ay ligtas, maayos, at nagpapakita ng kumpiyansa para sa ating mga mag-aaral,” pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education.

Ang isang batang nakakaranas ng bullying ay maaaring mawalan ng pokus o interes sa pag-aaral.

Kung nakakaranas naman ng pisikal na sakit tulad ng pambubugbog at pagkaladkad, hindi lang sugat at pasa ang posibleng iwan nito sa bata kundi matinding emotional stress.

Puwede rin itong mawalan ng gana sa pagkain, mahirapang matulog o makaramdam ng pagkabalisa.

Ang masaklap din ay pwede silang mawalan ng tiwala sa lipunan at magkaroon ng negatibong pananaw.

Karaniwan ding gustong mapag-isa na lang ng mga nakakaranas ng pambu-bully kaya nawawalan ito ng kaibigan at hindi na nakikihalubilo.

Isa sa mabisang paraan para maiwasan ang mga kaso ng bullying ay ang pagtutulong-tulong ng lokal na pamahalaan, paaralan, organisasyon, mga magulang at iba pang sektor ng lipunan para magkaroon ng ligtas na kapaligiran para sa mga bata.

Dapat ding magkaroon ng mga patakaran, programa at kampanya laban sa pambu-bully para sa proteksyon ng mga mag-aaral. (Natalia Antonio)