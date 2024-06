IAS sinimulan nang gisahin 4 kidnaper na pulis

SINIMULAN na ng Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang pagdinig sa kasong administratibo laban sa apat na pulis na dinakip sa kasong kidnapping sa apat na dayuhan sa Pasay City noong Hunyo 2.

Ayon kay PNP-IAS Inspector General Brigido Dulay, tatagal ng mula 10 hanggang 15 araw ang imbestigasyon laban sa apat na pulis.

Pagkatapos nito ay isang summary hearing o mabilis na paglilitis na tatagal ng 30 araw ang kanilang gagawin upang mabigyan ng pagkakataon ang mga pulis na sagutin ang mga akusasyon sa kanila.

Makaraang pag-aralan ang lahat ng ebidensiya at mga pahayag ng mga sangkot, isusumite ng IAS ang resulta ng kanilang imbestigasyon at rekomendasyon sa tanggapan ng Office of the chief PNP para sa pinal na desisyon.

Ayon kay Dulay, may parusang pagkasibak sa serbisyo ang kasong grave offense na isinampa laban sa mga suspek na sina Police Maj. Christel Villanueva, Staff Sgt. Ralph Tumanguil, Master Sgt. Ricky Tabora at Senior Master Sgt. Angelito David.

Hindi rin sila makakakuha ng anumang benepisyo bilang pulis. ­(Edwin Balasa)