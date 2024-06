Horror movie ng DonBelle ‘di pa sure

Marami na ang excited sa next project nina Donny Pangilinan at Belle Mariano!

Kahit nga isang buwan pa lang since magtapos ang teleserye nila na ‘Can’t Buy Me Love’ ay marami na ang nagre-request na gumawa na sila ulit ng movie.

Huli ngang napanood ang dalawa sa big screen sa pelikulang ‘An Inconvenient Love’ noong 2022 at after nun ay nag-focus na nga ang sila sa kanilang first-ever teleserye.

Noong January this year nang lumabas ang balitang bibida ang new gen phenomenal love team sa isang horror film, pero hanggang ngayon ay wala pa ring update kung tuloy pa rin ba ito o hindi na, ha!

Kaya nang makita namin ang isang malapit kay Donny ay tinanong namin ito kung ano na ang update sa nabalitang horror film ng DonBelle?

Maikling sagot niya, “Wala pang genre ang next movie nila.”

Well mukhang pinag-iisipan at pinaghandaan talaga nina Donny at Belle, ng kanilang management, at ng ABS-CBN Studios ang susunod na pelikula nila, ha!

Well, maski isang buwan na silang hindi napapanood sa telebisyon eh bugbog pa rin ng DonBell content sa social mefia dahil sa mga endorsement at iba pang projects nila.

May upcoming birthday concert pa si Belle na ‘Believe’ sa July 13 sa The Theatre at Solaire kung saan doon muna siya naka-focus.

Malay natin after concert ni Belle ay may new movie alert na ang DonBelle.

Exciting!