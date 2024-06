Hindi COVID: Sharon Cuneta sobrang napagod, nagkasakit

May sakit ngayon ang Megastar na si Sharon Cuneta.

Si Sharon mismo ang nag-announce ng tungkol sa pagkakasakit niya dahil sa matinding pagod at nalamigan pa raw siya.

Pero nilinaw naman ng Megastar na hindi COVID ang dumapo sa kanya.

Pero mas matindi pa raw ang nararamdaman niya ngayon kesa nung magka-COVID siya.

Hiling nga ni Sharon sa kanyang fans, supporters na ipagdasal na gumaling siya agad.

Caption ng Megastar sa kanyang social media post, “Earlier today i posted gifts & letters from my Sharonian Kids.

Now lang I will mention that their timing was perfect – kasi I am sick!

“I shot a commercial last Sat., & sobra sobra akong napagod at nalamigan that when I got home late that night I felt something was coming na.

“True enough ang lakas ng ubo at sipon ko now and this feeling is what I hate the most! Di makahinga sa sipon, di makatulog dahil sa ubo! Kinontrahan ng mga gamot ang trangkaso.

“Haaay ayoko magka-COVID ulit pero mas mahirap pa ito kesa nung may Covid ako!!! Please pray for me? I cannot stand congestion and ubo! Thanks so much. Love you all.”

Sobrang nag-alala naman ang Sharonians (tawag sa fans niya) sa pagkakasakit ng Megastar.

Sobra nga raw nilang ipinagdarasal na gumaling kaagad si Sharon.