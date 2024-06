PAGKATAPOS na magsama sa Santacruzan 11 taon na ang nakalipas, nagkita ulit ang ‘batang’ Constantine at aktres na si Barbie Imperial na gumanap noon bilang Reyna Elena sa Albay, Bicol.

Nag-flashback ang binatilyong si Gerald Loquinario nang magpost ito noong Marso ng kanyang throwback Santacruzan picture kasama si Barbie.

Sa litrato, gumanap siya bilang Constantine at si Barbie naman na hindi pa sumasabak sa showbiz noon ang Reyna Elena.

Anya sa kanyang caption, kung alam lang niyang sisikat pala si Barbie ay nilibot na sana nila ang buong Albay nang magka-partner sila sa Flores de Mayo nang siya’y anim na taong gulang pa lang.

Pagkatapos ng 11 taon, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-icture muli si Gerald sa aktres nang gumanap ito ulit bilang Reyna Elena sa Grand Santacruzan noong May 29 sa Legazpi City.

“Panahon lang ang lumilipas,” ani Gerald sa kanyang Facebook post ng recent picture nila ni Barbie.

Nirepost naman ito ng aktres na may caption: “Dae ta man nalibot ang buong, at least nag ilingan kita. (Hindi man natin nalibot ang Albay, at least nagkita tayo).

Sa isang panayam sa BicoldotPH, sinabi ni Gerald na hindi naman niya anya personal na kilala si Barbie dahil bata pa siya noong magkita sila pero laking gulat niya nang mapanood niya ito sa Pinoy Big Brother noong 2015.

“Naisipan ko lang po na i-post yung picture namin and hindi ko akalain na dadami ang like and share at napansin po ako ni Miss Barbie. Of course, I’m happy and super kinikilig kasi Miss Barbie Imperial ‘yun eh,” ani ng 17-anyos na binatilyo.

Napa-“sana all” naman ang mga tagahanga ni Barbie na may 14 million follower sa Facebook.

“Sana all may nakalipas,” ani isang fan.