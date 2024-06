Ipinadala na ng Kamara de Representantes sa Senado ang panukalang Absolute Divorce law sa gitna ng plano ng mga tutol dito na kuwestyunin ang resulta ng naging botohan.

Ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman, pangunahing may-akda ng House Bill 9349 o ang “An Act Reinstituting Absolute Divorce as an Alternative Mode for the Dissolution of Marriage” ipinadala ng tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco sa Senado ang kopya ng inaprubahang panukala noong Hunyo 10.

Sinabi ni Lagman na ang pagpapadala ng kopya ay bilang tugon sa kahilingan nito kay Velasco na ipadala na ang HB 9349 na alinsunod sa direktiba ng lide¬rato ng Kamara na ipadala sa Senado kaagad ang lahat ng mga panukalang naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa.

“This means that the transmittal to the Senate will not wait for the plenary action of the House when the sessions start on July 22, 2024 as previously announced by Velasco,” sabi ni Lagman.

Nauna rito, sinabi ni Velasco na itatama ang naging resulta ng botohan.

Noong Mayo 22, inaprubahan ng Kamara ang HB 9349 sa botong 126 pabor, 109 tutol at 20 nag-abstain.

Sinabi ni Velasco na ang tamang resulta ay 131 ang pabor at 109 ang tutol. Iaanunsyo umano sa plenaryo ang tamang resulta bago ipadala ang panukala sa Senado. (Billy Begas/Eralyn Prado)