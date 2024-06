Dahil busy si Coleen: Billy Crawford enjoy mag-alaga ng anak

Todo suporta si Billy Crawford sa misis niyang si Coleen Garcia. Mas maaga pa ngang dumating si Billy sa green carpet premiere night ng movie ng misis niya.

Yes, abot tenga nga ang ngiti ni Billy nang dumating sa SM The Block para sa premiere night ng ‘Playtime’ na isa nga sa mga bida si Coleen, kasama sina Sanya Lopez, Faye Lorenzo, Xian Lim.

Sabi nga ni Billy, hindi siya masyadong nakaka-attend sa mga premiere night ng mga pelikula ng misis niya, dahil kadalasan nga ay nasa abroad siya. At ngayong nasa Pilipinas siya, nataon na showing na rin ng ‘Playtime’ kaya excited talaga siya.

“Basta ang alam ko, baka ako ang papatay! Playtime lang!” pabirong chika ni Billy, bago simulan ang screening.

Sobrang happy nga raw siya na makita ang misis niya na umaarte ulit.

“I’m super proud of her. Super proud ako sa kanilang lahat.

“Ilang beses kong gustong patayin si Xian, I mean, si Lucas pala, sa buong pelikula. It was really suspenseful. Hindi ko ini-expect na ganito. There’s a lot of gulat factor. Mapapasigaw, mapapatadyak ka talaga. Ang galing talaga ni Direk Mark Reyes!” sabi ni Billy.

At dahil bakasyon nga raw siya ngayon, at busy si Coleen sa promo ng ‘Playtime’ kaya masaya siya na siya muna ang nag-aalaga sa anak nila.

“I feel happy. I get to spend time now with my son. Ako naman ang sumasalo sa part na `yon.

“I love being a dad. She loves being a mom!

“I’m just happy na tinutuloy niya ang gusto niya, which is acting nga. Ako nag-i-enjoy akong mag-alaga ng anak namin,” sabi pa ni Billy.

Anyway, na-trapik nga raw si Coleen, kaya hindi agad nakarampa sa green carpet. Pero bongga pa rin, dahil pasimula pa lang ang movie, bigla nga siyang dumating, at hindi nga masyadong napansin ng mga faney, dahil madilim na at patay na ang mga ilaw sa loob ng sinehan.

Bongga!