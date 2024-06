Batang Pinoy, BIMP-EAGA lalarga sa Puerto Princesa

MAGKASUNOD na iho-host ng Philippine Sports Commission (PSC) ang Philippine National Youth Games-Batang Pinoy (PNYG-BP) at ang Brunei–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Friendship Games na kapwa gagawin sa Puerto Princesa City, Palawan.

Ito ang inihayag ni PSC Chairman Richard Bachmann sa kada Martes na Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum kung saan idinahilan nito sa magkadikit na pagsasagawa ng dalawang pambansang aktibidad ang limitadong panahon bunga ng memorandum ng Department of Education (DepEd).

“I did want to start early so I instructed Ma’am Annie and Evan to plan ahead. The host LGU will be Puerto Princesa City, which is really aggressive in hosting right now, and it also makes sense that when we hold BIMP-EAGA there, our equipment is already there, iiwan lang natin for use later ng Batang Pinoy,” sabi ni Bachmann.

Unang isasagawa ang BIMP-EAGA Friendship Games na biennial sporting event sa rehiyon na tampok ang limang kalapit na bansa sa Disyembre 1 hanggang 5.

Kabuuang walong sports ang paglalabanan sa kompetisyon na binubuo ng athletics, archery, swimming, badminton, karate, sepak takraw, pencak silat at esports.

Ang ika-10 edisyon ng torneo ay isinagawa sa Brunei Darussalam noong 2018 bago naganap ang pandemya. Ito ay magbabalik matapos ang anim na taong pagkakapahinga matapos tuluyang mawala ang COVID-19 pandemic.

Kabuuang 30 sports naman ang paglalabanan sa Batang Pinoy na isasagawa sa Disyembre 15 hanggang 21.

“I did get some text from my player before to move it much earlier, as requested by Dondon Hontiveros, who is now a councilor of Cebu, kasi almost Christmas na. We all have to understand that, we have to follow DepEd calendar and that the only window open is after their classers which is mid-December,” sabi nito.

Ang 30 sports na paglalabanan ay ang archery, arnis, athletics, badminton, basketball, 3×3, beach volleyball, boxing, breaking, chess, cycling, dance sports, futsal, gymnastics, jiu-jitsu, judo, karate, kickboxing, kurash, lawn tennis, muay thai, obstacle course, pencak silat, sepak takraw, soft tennis, swimming, table tennis, taekwondo, weightlifting, wrestling at wushu. (Lito Oredo)