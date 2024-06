NASAWI ang 49 katao habang nawawala ang 140 na iba pa nang tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa karagatang bahagi ng Yemen.

Sa ulat, mga migrant at refugee ang sakay ng bangka mula sa Africa.

Ayon sa United Nations’ International Organization for Migration (IOM), may kabuuang 260 katao ang sakay ng bangka at karamihan sa kanila ay mula sa Ethiopia at Somalia.

Dumaan ang mga ito sa Gulf of Aden pero tumaob ang bangka pagdating sa Yemen.

Nailigtas ang 71 katao kung saan walo sa mga dito ay dinala na sa pagamutan.

Kabilang sa mga nasawi ay anim na bata at 31 na babae.