Angeli Khang, Robb Guinto willing maging GL love team

May pang-theatrical release na ang Vivamax at ito ay ang girls love (GL) movie ni Direk Roman Perez, Jr. na ‘Unang Tikim’ starring Vivamax A-listers na sina Angeli Khang at Robb Guinto.

Iso-showing ito a month after the Pride month celebration.

Noong nililatag daw sa kanila ang project, sinabi na raw sa kanila na ito ang magiging first theatrical offering ng Vivamax kaya dagdag-pressure raw sa kanila. But at the same time, kinilig din sila dahil sa kanila ipinagkatiwala ang misyon na makahikayat ng tao sa sinehan.

Noon pa nababanggit ng mga Viva bosses na susubok sila ng risqué theme for the big screen at heto na pala ‘yon.

Magdyowa ang roles nila rito na pilit paghihiwalayin ng tadhana. Love story na may Vivamax elements.

Hindi na bago kina Angeli at Robb na makipag-love scene sa kapwa babae. And naiba lang, close pala sila in real life kaya sa simula ay naasiwa rin sila. Tawa raw sila nang tawa pero kalaunan ay naging very comfortable na.

“Later on, natatakot na — in a good way — si Direk. Sabi niya, ‘Hala, magkakatuluyan na ba kayong dalawa?'” natatawang recall ni Angeli during the movie’s announcement presscon. “Kasi ang lagkit na ng mga tingin namin sa isa’t isa… kahit ano ipagawa sa’min, go na.”

“Ano na, eh, sobrang natural na ng mga ginagawa namin, biro ni Direk, ‘Ano ba, sino ba dito ang babae, sino ang lalaki?'” sabat ni Robb.

“Kahit off cam, napupunasan ng pawis…,” dagdag pa ni Angeli. “Actually, ‘yon ang na-appreciate ko sa amin, ‘yong care. After ng scene, nagyayakapan kami para walang makita [sa amin], ayon nga, nagpupunasan ng pawis…’Uminom ka na ba? Mainit’.”

“Sabi nga ni Direk, ‘Parang nagiging normal na ata mga galawan n’yo ha’,” pag-uulit ni Robb.

Dahil dito, natanong namin sila kung okay ba sa kanilang sila na lang ang magka-love team tutal ay wala silang mga ka-love team talaga. Much like in Thailand kung saan sikat na sikat ang mga GL.

“Mas okay kasi magkaibigan kami saka comfortable kami sa isa’t isa, eh,” game na sey ni Robb.

In fact, ngayon pa lang daw ay gusto na nilang i-claim na kung may ‘Unang Tikim’ ay magkaroon daw sana ng ‘Pangalawang Tikim’.

In real life, may mga kaibigan naman daw silang tomboy, especially si Angeli. Ang kuya raw niya kasi ay maraming tropang tibash na kabaligtaran naman niya na panay bading ang kasama. At dahil tropa ng kuya niya, kaibigan na rin niya. Sila raw ang inobserbahan niya to study for this role.

“Nakakasama ko silang lumabas, mag-inuman… and without telling them na may ginagawa akong ganitong movie, doon ko nakikita kung paano sila magsalita, paano ‘pag nalalasing… naghahawakan sila ng dede, wala silang pakialam pakita dede nila. Haha!” tsika ni Angeli.

Si Robb naman, bukod sa panonood ng mga lesbian movies, nag-i-interview naman daw siya ng mga kaibigan niyang lesbians.

“Tinatanong ko paano ba sila sa relasyon, ganun,” sey ni Robb.

Anyway, ang ‘Unang Tikim’ ay mapapanood sa July 17 in cinemas. (Anna Pingol)