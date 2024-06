Alyssa Mallari, Rhichein Yosorez ginto sa Senior World Muay Thai

NAGMARKANG muli sa pandaigdigang kumpetisyon ang tambalan nina world champion at 2023 World Combat Alyssa Kylie Mallari at Rhichein Yosorez upang makuha ang isa sa apat na gintong medalya ng Pilipinas sa katatapos lang na 2024 IFMA World Senior World Muay Thai Championships na ginanap sa National Indoor Gym “Dimitrios Tofalos” sa Patras, Greece.

Nakakuha ang world champions ng dikitang panalo sa pagkamit ng 9.50 iskor mula sa mga hurado laban sa mahigpit na katunggaling sina Myra Arina Roslan at Yan Jia Chi ng Malaysia na nakakuha ng 9.40 puntos.

Gayunman, nabawian ni Yan Jia Chi si Mallari sa under-23 waikru event sa pagkuha ng 9.45 puntos kontra sa 9.40 ng Pinay muay artist sa finals para makuha ang ikalawang medalya sa pilak.

Maikukunsiderang solido ang samahan nina Mallari at Yosorez dahil sa mga nakalap nilang kampeonato sa mga nagdaang prestihiyosong kumpetisyon nang ibulsa nila ang mga titulo sa mai muay sa Senior World Championships 2023 sa Bangkok, Thailand, World Combat Games 2023 sa Riyadh, Saudi Arabia, at 2023 Youth World Championships sa Antalya, Turkey.

“Yung panalo [namin] ngayon mas challenging po siya kasi gumagaling na din po talaga ang mga kalaban namin. Isa po siyang reminder na hindi po dapat ako makuntento sa skills na meron ako ngayon, dapat po mas eager akong mag-improve pa lalo, and itong season na ‘to po kasi, puro seniors po talaga ang kasama ko, ako po ang pinakabata kaya medyo nanibago din po ako sa exposure. Pero masarap naman po siya sa pakiramdam,” pahayag ni Mallari sa panayam rito ng Abante Sports kahapon.

Aminado ang 18-anyos na martial artist na nakakaramdam ng pressure sa pagpapanatili sa kanilang titulo habang tumatagal ang panahon dahil ayaw nilang bitawan ang korona.

“Honestly po habang patagal nang patagal mas nakakaramdam po ako ng pressure kasi kailangan pong i-defend palagi iyung title, at siyempre ayaw din naman po naming ipasa sa opponents namin iyung gold kaya determinado po palagi na mas pag-igihan,” pahayag ni Mallari.

Bukod sa tagumpay nina Mallari at Yosorez, wagi rin ng dalawang gintong medalya si LJ Rafael Yasay sa men’s under-23 48kgs combat at pakikipagtambalan kay Kim Ryan Asense sa mai muay men’s at Ariel Lee Lacmpacan sa wai kru.

Wagi rin ng dalawang silver medals at isang bronze si dating world champion Islay Erika Bomogao sa wai kru (elite), mai muay event kasama si Rudzma Abubakar at third place sa elite 45kgs combat. Mayroon ding silver medal si Yasay sa wai kru under-23 at si Lampacan kasama si Noel Alabata sa mai muay.

Sa pangkabuuan ay tumapos sa ikatlong puwesto ang Pilipinas sa nalikom na 4-5-1 (gold-silver-bronze) medal na pinangunahan ng Russian team (AIN) na may 14-9-9 na sinundan ng Thailand sa 6-2-4, habang ang host Greece ay pumang-apat sa 4-4-7. (Gerard Arce)