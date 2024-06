ACT Agrı-Kaagapay sumabak sa ‘Parada ng Kalayaan 2024’

Nakiisa ang Act Agri-Kaagapay Organization, isang non-government organization na nagsusulong ng kapakanan ng maliliit na magsasaka, mangingisda, at Indigenous peoples (IPs), sa idinaos na “Parada ng Kalayaan 2024” sa Luneta Grandstand, bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kalayaan kahapon.

Ang Act-Agri Kaagapay ay may kabuuang 800,000 miyembro sa buong bansa ay sumusuporta sa iba’t ibang agricultural programs ni Pang. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., upang palakasin ang agricultural production sa pamamagitan ng organikong pagsasaka, modernong mga kagamitan sa pagsasaka at mas mababang presyo ng lahat ng agricultural products.

Mismong si Act Agri-Kaagapay founder at president Virginia Ledesma Rodriguez, ang naguna sa makulay na parada sa Luneta.

Si Ms. Rodriguez ay walang sawang bumibisita sa malalayong lalawigan at mga komunidad upang tumulong na mapataas ang kita ng maliliit na magsasaka at mabigyan ng pagkakakitaan ang mga kababaihan, sa pamamagitan nang paglikha ng mga programang pangkabuhayan, gaya ng “Gunting at Suklay” at produksiyon ng organikong pataba.

Si Ms.Rodriguez ay isang civic leader na nagsusulong ng konstruksiyon ng mas maraming farm to market road para sa mas madali at direktang maipagbili ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga mamamayan.

Ang layunin ni Ms.Rodrigiez ay malaking tulong upang mapababa ang presyo ng mga agricultural products para sa mga consumers, dahil hindi na kinakailangan pang dumaan sa mga middleman.

Bilang bahagi ng selebrasyon, nagpaabot si Rodriguez ng labis na pasasalamat at katuwaan dahil iilan lamang ang nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng Independence Day celebration ng Malacañang.

Ang Act Agri-Kaagapay ay isang NGO na binubuo ng mga eksperto mula sa academe, scientists, seasoned farmers, local leaders, former government officials, at stakeholders na naglalayong isulong ang inklusibong paglago ng pagsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon at industriyalisasyon.

Maaaring makita ang iba pang aktibidad ng ACT-Agri Kaagapay sa Facebook page na Queen Vi Rodriguez.’