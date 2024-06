Itinulak ni Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan ang agarang pagpasa ng panukala na naglalayong gawing hanggang anim na taong pagkakakulong ang parusa sa mga dayuhan na iligal na magtatrabaho sa bansa.

Isinulong ni Yamsuan ang agarang pagpasa ng House Bill 1279 matapos maaresto ang 37 Chinese nationals na umano’y ilegal na nagpapatakbo ng retail at restaurant operation sa Parañaque City.

“We certainly welcome foreign nationals in our country if they have valid employment permits (EPs) and if they do not compete with our equally, and at most times better, skilled workforce. But we should draw the line when it comes to foreigners who not only work here illegally, but also pose a threat to the peace and order in our communities,” giit ni Yamsuan.

Ang kasalukuyang parusa na P10,000 multa, ayon kay Yamsuan ay masyadong maliit.

Sa ilalim ng HB 1279, ang mga dayuhan na nakakuha ng EP pero lumipat ng trabaho ay dapat na humingi ng pahintulot sa Department of Labor and Employment. Kung may lalabag, multang P50,000 hanggang P100,000 ang ipapataw at kulong na anim na buwan hanggang anim na taon. (Billy Begas)