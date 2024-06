INAASAHANG makararanas ang Metro Manila at siyam pang lalawigan ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin sa susunod na mga oras.

Kabilang din sa inilabas na thunderstorm advisory ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Quezon, Laguna, Batangas, Cavite at Rizal.

Idinagdag nito na mararanasan din ang malakas na pag-ulan at hangin sa Limay, Orion, Orani, Samal, Abucay, Balanga, at Pilar sa Bataan; at Santa Cruz, Candelaria at San Marcelino sa Zambales.

Maaaring magpatuloy ang nasabing kondisyon sa mga susunod na oras at makaapekto rin sa mga kalapit na lugar.

Pinag-iingat naman ng Pagasa ang publiko­ laban sa mga epektong posibleng idulot ng nasabing kondisyon tulad ng flash flood at landslide. (Vince ­Pagaduan)