Side trip sa Houston

MAGANDANG araw mga ka-Abante.

Sa usapang US trip, nagkaroon ako ng tsansa na makapasyal sa lugar ng Houston, Texas magmula sa Dallas.

Ito ay sa kababata ng aking asawa na sa lugar niya sa Sugar Land, New Territory na ako tumira pansamantala.

Progresibo ang lugar ng Houston, magmula sa presyo ng gasolina na USD$3 lang kada galon kumpara sa California na USD$6, dito ko rin nakita ang isang kilometro na pinakamatinding ospital sa buong mundo.

At lahat ng malalaking refinery ng oil at gas ay nasa Houston.

Sinalubong din ako ng aking teammate sa UAAP sa UE high school na si ALLADIN CRUZ at ng kanyang asawa.

Ipinakita din sa akin ng aking kaibigan ang kanyang bahay sa MANVEL at naghanda ng mga 10 putahe para magpa-party sa atin.

Halos binigyan ako ng kanyang tropa ng mga anim na sapatos na rubber shoes, na halos pumuno sa aking maleta. Nandoon din sa party si Jun Duremdes, ang kapatid ni MPBL Commissioner Kenneth Duremdes na nakabase sa Houston.

Shoutout kina Boss Limo Villanueva, Jr.

Pagkatapos ng Texas, lumipad na tayo papuntang DETROIT, MICHIGAN para magsagawa ng BASKETBALL CLINIC, MEET and GREET with sponsors at EXHIBITION GAMES para sa ating mga kababayan.

Sa BEECH WOODS RECREATION CENTER ginanap ang BASKETBALL CLINIC at EXHIBITION GAMES. At sa HOOK and REEL (Utica) naman ginanap ang meet and greet.

Siyempre super thanks sa mag-asawang RACHEL at DENNIS LAGMAN na siyang nag-promote ng aking event.

Bagong negosyo ng mag-asawang Dennis at Rachel ay ang PHEO SENIOR RESIDENCE, parehong nurse sila kaya kayang-kaya nila patakbuhin ang negosyo nang maayos.

Sa SHERATON DETROIT HOTEL tayo ibinook ng mag-asawa para malapit na din sa airport pag-alis ko papuntang ‘Pinas.

Salamat kay ERIC NAPULE, JOEL AÑONUEVO, RACHEL LAGMAN, DENNIS LAGMAN at EVELYN DOMINGO.