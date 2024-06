Sakalam ang BRP Sierra Madre

Sa paggunita ng ika-126 taong kalayaan ng ‘Pinas sa June 12, ang kinakalawang na barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ang nakikita ng ilan nating ayundatics na kurimaw na simbulo ng “pang-asar” laban sa buraot na China.

Pero bago ‘yan, may mga kurimaw din tayong mahilig sa pulitika ang excited sa magiging resulta ng senate race sa 2025 elections, kung saan inaasahang magbabalik-Senado si Tito Sotto.

Bakit excited ang mga kurimaw? Gusto nilang malaman kung anong mangyayari sa liderato ng Senado na hawak ngayon ni Sen. Chiz Escudero, matapos sipain sa pagiging Senate president si Migz Zubiri at alalay niyang “majo” na si Sen. Joel Villanueva.

Kapag bumalik na sa Senado si Sotto, malamang na marami ang maghikayat sa kaniya na kunin muli ang liderato ng Senado na dati niyang hawak. Si Sotto ang SP mula 2018 hanggang 2022. Pero natapos na ang kaniyang termino bilang senador noong 2022, at tumakbo siyang vice president pero hindi pinalad na manalo.

Ang tanong ngayon, kung babalik kayang SP si Sotto, magbigay-daan o magparaya kaya ang SP ngayon na si Escudero, na kapartido niya at chairman nila sa Nationalist Peoples Coalition (NPC)?

Maganda kasing sasakyan ang pagiging SP kung nagpaplano ang isang senador na tumakbong pangulo ng bansa pagsapit naman ng 2028 elections. At kung mag-aambisyon nga naman si Escudero na maging presidente ng bansa, kailangan niyang kapitan ang posisyon ng pagiging SP.

Ilan na nga ba ang nag-ambisyong maging presidente ang naging SP pero nakudeta bago pa man ang halalan. Gaya nang nangyari kay Manny Villar na SP noon 2006 hanggang 2008. Nang sabihin niya na tatakbo siyang pangulo sa 2010 elections, pinatalsik siya ng mga ayaw siyang makarating sa Malacañang noong November 2008 at ipinalit sa kaniya si Sen. Juan Ponce Enrile.

Pero dahil ilang buwan pa naman bago ang May 2025 elections, hirit ng iba pa nating kurimaw, may iba pang posibleng mangyari gaya ng kung “reresbak” ang tropang “seatmates” ni Zubiri at itulak ang sinasabing “the other choice” na pinagpilian na ipapalit sa kaniya, bukod kay Escudero. Sino siya? Abangan.

Sa paggunita ng ika-126 taong kalayaan ng ‘Pinas ngayong June 12, pakiusap ng mga ayudanatics nating mga kurimaw sa mga magpoprotesta na ipahinga na muna ang panawagan na “kalayaan mula sa kahirapan.”

Alam naman daw kasi na marami pa rin ang mahirap pero mas malaking isyu ngayon ang pambabarako ng China sa Pilipinas sa WPS. Talaga nga namang wala nang kiyeme ang China na nais nang kontrolin ang WPS at agawin ang mga teritoryo ng Pilipinas.

Ang iba pa nga nating kurimaw, hindi maiwasan na ihalintulad ang nangyari sa Crimea na parte ng Ukraine na inagaw ng Russia noong 2014. Tila ganito raw ang ginagawa ngayon ng China sa WPS. At kapag pinabayaan, baka ang isunod naman ng mga talsik laway eh ang mga lupain na ng Pilipinas gaya ng Palawan.

Dahil bantay-sarado na ngayon ng mga buraot na Chinese ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal na tradisyonal na pangisdaan ng mga Pinoy, ang nakikita ng mga kurimaw natin na huling simbolo ng pang-asar sa mga Tsekwa eh ang kinakalawang na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Kaya mahalagang manatili sa lugar ang BRP Sierra Madre anoman ang mangyari para maipaalala sa China– na pinagmulan ng COVID-19 pandemic– na hindi sa kanila ang WPS, at ilusyon lang nila ang kanilang mapa na “9-dash lie.” Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.