Rhenz Abando sasabak sa Strong Group-Pilipinas

MAGPAPATULOY sa paglipad para sa bansa si high-flying guard Rhenz Abando para naman katawanin ang koponan ng Strong Group-Pilipinas sa darating na 43rd William Jones Cup sa Hulyo 13 hanggang 21 sa Taipei, Taiwan.

Kasalukuyang bakante ang katayuan ng karera ng 26-anyos na dating Rookie-MVP ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) matapos na hindi ito mag-renew ng kontrata sa Korean Basketball League (KBL) squad na Anyang Jung Kwan Jang.

Naging malaking instrumento ang 6-foot-2 wingman mula Santo Tomas, La Union sa pagkakapanalo ng kampeonato ng KGC-backed team na KBL noong 2022-2023, kaya matindi rin ang pagnanais nitong makatulong sa Strong Group bago ito umalis patungo sa bagong yugto ng karera sa ibang bansa.

“More on excited ako makapaglaro for Strong Group kasi noong nasa Korea ako, pinapanood ko iyung games nila sa Dubai,” wika ni Abando, na rumerehistro ng 9.9 points, 4.3 rebounds at 1.1 assists noong nagdaaang season sa KBL. (Gerard Arce)