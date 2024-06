Rhen Escaño papansin

Aminado ang mahusay na Viva actress na si Rhen Escaño na gusto niyang magpapansin sa press at sa mga tao kaya niya tinanggap ang hamon na maging isang lady action star sa pelikulang ‘Karma’.

“Ako po, gusto kong maging honest, gusto ko pong magpa-pansin sa inyong lahat. Gusto ko pong mapansin n’yo ako kaya ko po tinanggap itong proyektong ito kasi napakahirap po, eh. Napakahirap,” bungad na tsika niya during the ‘Karma’ press conference kamakailan.

“At nakita n’yo naman po ako… kung napanood n’yo po ‘yong mga ginawa ko before, parang hindi n’yo makikita sa akin ever at sa pagkatao ko na gagawa ako ng mga ganitong klaseng project. So, kapag napanood n’yo po ito, malay n’yo po mapansin n’yo po ako na kaya ko rin pala.”

Isa kami sa nakasubaybay sa acting journey ni Rhen. Nagsimula siyang makilala sa mga sexy thriller projects gaya ng ‘Adan’, ‘Untrue’, ‘The Other Wife’, and ‘Secrets of a Nympho’ hanggang sa nag-romcom GL (‘Lulu’), nag-drama (‘Kung Hindi Lang Tayo Sumuko’), nag-horror (‘Rooftop’, ‘Spellbound’, and ‘Marita’), nag-kontrabida (‘Can’t Buy Me Love’), nag-dramedy role (‘Lumuhod Ka sa Lupa’), at ngayon naman, sumusubok siya sa action genre (althought it’s technically not her first dahil may mga naging action scenes din naman siya before sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ ni Coco Martin).

Parang nakumpleto na niya ang lahat ng genre in a very short time. She’s once classic example na ginagawang tuntungan ang pagpapa-sexy para umingay ang pangalan, And when she’s done that, agad niyang pinagsumikapang makaalis doon at heto siya ngayon, nagbibida sa isang female-centric action movie na pangarap lang niya noon.

According to Rhen, nagmo-malling siya when she received the offer from Direk Albert Langitan himself. Kumabog daw ang dibdib niya nang marinig na niya ang latag ni Direk, na naka-work na niya noon sa ‘FPJ’s Ang Probinsano’ at siya ring direktor niya ngayon sa ‘Lumuhod Ka sa Lupa’ series ng TV5.

“No’ng time po na in-offer sa akin to ni Direk Albert, tinawagan niya ako — as in ang random, actually. Tinawagan niya ako, nasa mall po ako no’n. Tapos, hindi ko alam, nasa same mall kami no’ng tinawagan niya po ako,” pagre-recall ni Rhen. “Tapos, sabi niya sa akin, ‘Rhen, me gagawin akong pelikula. Malaking film and gusto ko ikaw ‘yong maging bida.’

“Tapos sinabi niya sa akin ‘yong storyline. Ang una ko pong naramdaman no’ng time na ‘yon is… hind ko po makakalimutan… para pong nag-skip ‘yong heartbeat ko, eh. Kinabahan ako. Ako, kilala ko ang sarili ko. Once na kinabahan ako, once na natakot ako, the more na feeling ko hindi ko kaya, mas gagawin ko siya.

“Kasi gustong-gusto ko palagi ‘yong nagda-doubt sa akin ‘yong mga tao, ‘yong ‘pag nakikita nila ako, ‘Hindi niya kaya yan.’ So, the more na napi-feel ko na ‘di makikita ng mga tao na kaya ko siyang gawin, mas gagawin ko siya,” patuloy niya.

“Matigas po ‘yong ulo ko, eh. And grabe ko pong ipaglaban ‘yong ganun sa sarili ko na parang hindi kaya pero gagawin ko. Kasi malay natin, mag-work. Gusto ko po laging pino-prove ‘yong sarili ko sa mga bagay na akala ng mga tao, hindi ko kayang gawin.

“Kaya tinatanggap ko lagi ‘yong mga projects na kita n’yo naman po, na parang hindi ko siya kayang gawin pero so far, napu-pull off ko naman po. Hanggang ngayon nabibigyan po tayo ng projects. Thankful po ako tapos katrabaho ko po si Sid Lucero na sobrang laking bagay po sa akin. Ang laki po ng natulong niya sa akin sa pelikulang ito. Ang suwerte ko.”

At masayang-masaya raw siyang pinayagan siya ni Boss Vic na gawin ang ‘Karma’ kahit sa labas ito ng Viva.

“Kinonvince ko po nang malala ang Viva,” natatawang dagdag niya. “Si Boss Vic tinawagan ko, ‘Boss Vic, I want to do this. Please allow me.’ Agad-agad. In five minutes, he said yes. At sobra po akong thankful na dinistribute po ito ng Viva. Sobrang saya ko po. Panoorin n’yo po please, As in please.”

In ‘Karma’, she is playing as an assassin na trained ng kanyang Ninong (played by Roi Vinzon). Na-witness niya kas noong bata siya ang pagpaslang sa kanyang ama kaya lumaki siyang puno ng galit at ang goal lang sa buhay ay makapaghiganti. The ninong trained her to divert her anger into skill ng pagiging isang assassin.

Mala-Angelina Jolie ang ipinakitang angas dito ni Rhen, base sa trailer, ha.

Anyway, ang ‘Karma’ is the maiden production of Happy Infinite Productions. Directed by Albert Langitan, it screens in cinemas nationwide beginning June 19. (Anna Pingol)