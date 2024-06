Piolo Pascual ‘di takot gumanap na masama

Marami ang nakapansin na palaging excited mag-promote si Piolo Pascual ng kanyang bagong teleserye na ‘Pamilya Sagrado’.

Kaya nang makapanayam namin ang Ultimate Heartthrob ay inusisa namin siya kung bakit siya napabalik ng kanyang character na si Rafael Sagrado sa paggawa ng teleserye?

“Ang sarap paglaruan kasi napakasama niya,” sey niya.

Dagdap pa niya, “Alam mong maraming paghuhugutan doon sa conflict na pagdadaanan ng character niya with Grae [Fernandez], Mylene [Dizon], my Dad, Tirso Cruz [III], John Arcilla, and then there’s Kyle [Echarri], Shaina [Magdayao], and Bela [Padilla].

“Napaka-complex niya, ito ‘yunh tipo ng istorya na ang sarap bigyan ng buhay kasi hindi ka naka-kahon.

“It’s nice to be on that ride, to just be along the ride. Be a collaborator, to be a team player.

“So sabi ko, heto na ‘to. Kung gagawa ako ng soap, heto na ‘yon.”

Aminado siya na nasarapan siyang gampanan ang character niyang si Rafael.

Kakaiba nga kasi ang kanyang latest character dahil napakasama nito kumpara sa mga previous character na kanyang ginampanan na mababait.

Pero kaya raw niya pinili ang proyektong ito ay dahil may redemption naman daw ang character niya.

“There was a concept that was pitched to me before and I said, ahhh walang redemption ‘yung character. Ayaw ko naman ng ganun.

“Para may learnings, may hopes, mayroon kang makikitang redemption sa istoryang paanoorin mo,” paliwanag niya.

Anyway, mapapanood ang ‘Pamilya Sagrado’ simula June 17 sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 2 days naman na advance sa iWantTFC simula June 15.