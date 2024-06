Dapat nakahanda ang Pilipinas dahil sa lumalakas na external threat bilang resulta ng tumataas na geopolitical tension sa Indo-Pacific region.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pagbisita kahapon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Melchor dela Cruz sa Gamu, Isabela.

Ayon sa Pangulo, malapit lamang ang Pilipinas sa Taiwan at hindi inaalis ang interes ng China sa Pilipinas kaya mahalagang laging handa ang northern part ng bansa sa anumang mga hindi inaasahang kaganapan.

“The external threat now has become more pronounced, has become more worrisome. That is why we have to prepare,” anang Pangulo.

Dalawa na aniya ang misyon ng mga sundalo, una ang pagbabantay sa panloob na banta, at ngayon ay kasama na ang panlabas na banta kaya mahalagang mabigyan ang Armed Forces of the Philippines ng mga kagamitan, training at mga pasi-lidad upang mapalakas ang puwersa.

Binigyang-diin ng Presidente na walang binabago ang Pilipinas pagdating sa teritoryo kahit ni katiting subalit hindi papayag na kukunin ng iba ang pag-aari ng bansa na nasa exclusive economic zone (EEZ).

“We are not trying to take territory. We are not trying to redraw the lines of sovereign territory, the EEZ, the baseline,” dagdag ng Pangulo.

Dahil sa pagbabago ng political landscape at paglutang ng mga bagong banta, nagpasya ang gobyerno na isama ang Cagayan bilang Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa pamamagitan ng kolaborasyon sa Estados Unidos. (Aileen Taliping)