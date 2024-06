INANUNSIYO ng Department of Foreign Affairs (DFA) na pansamantalang suspendido ang mga operasyon ng konsulado sa DFA Aseana, Consular Office (CO) at Temporary Off-Site Passport Services (TOPS) site sa buong bansa.

Ayon sa DFA, suspendido ang ope­rasyon ng nasabing mga tanggapan simula ngayong Hunyo 12 hanggang 17 alinsunod sa Presidential Proclamation No. 368 na nagdedeklara sa nasabing mga petsa bilang regular holiday para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at Eid’l Fitr (Feast of Sacrifice).

Magpapatuloy ang regular na ope­rasyon at serbisyo sa Hunyo 13 at 18, 2024.

Tatanggapin mula sa Hunyo 18 hanggang Hulyo 18, 2024 ang mga aplikante na may kumpirmadong appointment sa Hunyo 17 sa DFA Aseana at mga consular office (CO).

Samantala, tatanggapin din ng mga supervising consular office mula sa Hunyo 18 hanggang Hulyo 18 ang mga apektadong aplikante ng TOPS. (Betchai Julian)