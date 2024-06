Nadine Lustre pipirma uli sa ABS-CBN?

Ilang linggo nang usap-usapan na may isang sikat na aktres ang nakatakdang pumirma sa ABS-CBN.

Ilan nga sa mga lumabas na pangalan base sa mga hula ng mga netizen ay sina Judy Ann Santos at Jennylyn Mercado.

Posible nga raw si Juday dahil bahagi ito ng upcoming series na ‘The Bagman’ kung saan gagampanan niya ang pagiging pangulo ng Pilipinas.

Kasama niya sa nasabing series sina 78th Venice International Film Festival Best Actor John Arcilla at 3rd Asian Academy Creative Awards Best Actor Arjo Atayde.

Posible rin nga raw na si Jen dahil hindi pa ito nagre-renew ng kontrata sa GMA-7 at kakatapos lamang ng kanyang comeback teleserye na ‘Love. Die. Repeat.’ at kasulukuyang gumagawa siya ng album sa Star Music.

Pero recently ay lumabas ang pangalan ni Nadine Lustre sa sinasabing aktres na pipirma sa Kapamilya matapos mag-tweet ang AdProm manager ng Dreamscape na si Eric John Salut.

Sey kasi nito sa kanyang post sa X (dating Twitter), “Bigla kong naisip and na-miss si Nadine Lustre,” na may kasamang violet heart emoji sa dulo.

Ang violet heart emoji ay madalas gamitin ng Dreamscape sa kanilang proyekto na siyang kulay din ng logo nila.

Reply ng isang netizen sa post ni Eric John, “Sana po bumalik na si Nadine, another project po for her.”

Na kinomentan naman ni Eric ng, “I know! Feeling ko, may bago syang maibibigay in a teleserye. Kaka-miss no?”

Dahil nga sa nasabing post ay mas lalong lumaki ang balita tungkol sa aktres na pipirma sa ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment para bumida sa isang project na ipapalabas sa isang streaming app.

Hindi malabong si Nadine nga ito dahil ang huling dalawang teleserye nito ay under Dreamscape Entertainment, ang hit na ‘On The Wings of Love’ at ‘Till I Met You’ kung saan pareho niyang napareha ang dating boyfriend at ka-love team na si James Reid.

Kung tuloy ang kanyang pagbabalik, sino naman kaya ang kanyang bagong makakapareha?

Abangan! (Byx Almacen)