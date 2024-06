Muntik mag-ala-Cinderella: Maine Mendoza rumampa kahit may sakit, maluwag ang shoes

Kung titingnan mo, super kulit, super galawgaw ni Maine Mendoza sa ‘Eat Bulaga’!

Na wala yata siyang moment na tumatahimik siya, dahil kadalasan, nakikipag-usap, at sumasayaw nga siya sa harap ng kamera, para pasayahin ang mga faney.

Pero may mga problema rin pala siyang pinagdadaanan, na may kinalaman sa kalusugan.

“Kuwento ko lang, I’ve been struggling with the worst rhinitis ever and I was worried it would get triggered during the show coz I’ve been sneezing non stop since last Wednesday.

“Legit, 5th day today.

“Anyway, I’m glad nag-cooperate ang allergens tonight! (TYL!).

“Medyo awkward lang ang walk coz the shoes weren’t a perfect fit, so my toes had to work extra hard to prevent a Cinderella moment!

“But yay I did not embarrass myself tonight. Thank you, Lord! And thank you Bench for having me!” sabi ni Maine.

Anyway, ang ganda-ganda nga ni Maine sa event na `yon, na suot ang creation ni Jojie Loren para sa TernoCon.

At siyempre, thankful si Maine sa mga nagpapaganda sa kanya, sina Robbie Piñera at RJ dela Cruz.

Pero sa totoo lang, ano kaya ang mangyayari kung sa kalagitnaan ng kanyang pagrampa ay humatsing nang humatsing, o umubo nang umubo si Maine, ha?

Kaloka siguro, no! Pero knowing Maine, magagawan niya ng paraan `yon, na magiging masaya pa rin ang eksena. Pero buti na nga lang, hindi siya inatake habang nasa rampa.

Bongga! (Dondon Sermino)