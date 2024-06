Mga KimXi fan hati suporta kay Xian

Bilang na bilang na lang ang mga KimXi fan nina Kim Chiu at Xian Lim na nagme-message sa amin.

Siyempre, nabuwag na rin kasi ang KimXi love team.

Pero may ibang KimXi fans naman na kahit hindi na magkapareha, magkarelasyon sina Kim, Xian ay pareho pa rin namang sumusuporta sa mga proyekto ng dalawa.

Ang marami nga sa KimXi fans ay piniling huwag sumali sa naging problema ng dating magdyowa.

Pero siyempre, hati pa rin naman sila. May mga loyal na kay Kim at may mga maka-Xian naman.

At ngayong may pelikula si Xian, ang ‘Playtime’ ng GMA Pictures, Viva Films na showing na ngayong June 12, hati ang suporta nila sa aktor.

Pero may mga nagsasabi nga na panonoorin pa rin nila ang ‘Playtime’ kung saan kasama ni Xian sina Sanya Lopez, Coleen Garcia. Sabi nga ng iba sa kanila, naging mabait naman sa KimXi fans si Xian kaya support pa rin nila ang pelikula ng aktor.

Anyway, sana nga ay maging maganda ang kalabasan sa takilya ng ‘Playtime’ dahil mukhang maganda naman ang pelikulang ito ni Direk Mark Reyes.

***

Chinita Princess ‘di nilaglag ng ‘sisters’

Speaking of Kim, kahit nag-end na ang relasyon nila ni Xian, ang samahan naman nila ng mga taga-Megasoft Hygienic Products Inc. ay tuloy-tuloy lang.

Sobrang love nga nila si Kim kaya naman sa kanilang 24th anniversary ay in-announce nila ang renewal ni Kim ng kontrata para sa Sisters Napkins and Pantyliners.

Bonggang brand ambassador nga raw si Kim.

Ibinida pa ni Megasoft Vice President Ms. Aileen Choi Go na, “Kim kasi has the values that Sisters celebrate. She’s very hard working — as seen from her projects, but at the same time, we see her fun side. She’s also very grounded and never forgets to take care of herself. (These are) admirable qualities that we all look up to in a sister.”

Siyempre, touched si Kim dahil sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng kompamya kaya naman ang tsika niya ay, ” I’m deeply honored and thankful to Megasoft for trusting and believing in me as ambassador of Sisters. Siempre, proud ako to be an ambassador of one of the leading napkins and pantyliners na may advocacies pa to empower women. So, excited ako for another year of partnership with Sisters.”

So bongga ni Kim, ha!