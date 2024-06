Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng mga higante o kilala ring TITANS? May mga pagkakataon na talagang nagpapakita pala sila sa tao.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may misteryo, Alamin ang totoo!”

Nitong Sabado pagkatapos ng program nating Gabi Ng Misteryo ay hindi ko inaasahan na makita ang mga higante na alam nating galing Agartha.

Napag-Usapan kasi natin sa programa sa DZRH ang Agartha kung ito ba ay kayang puntahan ng tao sa panahong ito.

Batay sa ating pananaliksik ay hindi basta makakarating ang sinuman sa Agartha dahil para lamang ito sa mga may mabuting kalooban at pinayagan kaya’t mahalaga ang patuloy na pag-darasal at meditasyon.

Muli nating pinag-usapan ang Agartha matapos na makapag-channel sa akin ang isa sa kanilang pantas na nagpakilala sa atin na si ‘teacher Maharshi’. Mismong siya ay nagsabi na dapat tuluy-tuloy ang pagdarasal at meditasyon para maging katanggap-tanggap sa Agartha.

Bukod sa pagdarasal nasabi rin ni Teacher Maharshi na laging gumawa ng mabuti sa kapwa at pangalagaan ang kalikasan.

Habang nasa programa ay nakita ng isa nating guest sina Tito Boy Psychic at Windel Pacheco ang presensya ng mga nilalang mula sa Agartha.

At ang nakita kong dalawang higante na mas mataas pa sa nga gusali sa Pasay ay kasama sa mga nilalang ng Agartha, na ayon kay Windel ay watcher o bantay ng kahariang Onkdiza.

Sobrang taas ng titans mas mataas pa sa condo building sa Pasay, mahahaba ang buhok at mga damit.

Panoorin ang ating talakayan tungkol sa Agartha sa YouTube ReyTSibayan Adventures.

Kayo baka may karanasan kayo sa mga higante o titan mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.