Mark Magsayo kasado na sa sapakan kontra Mexican

MISYONG maisakatuparan ang muling maging world champion ni dating featherweight titlist Mark “Magnifico” Magsayo sa pakikipagtuos kay dating world challenger Eduardo “Zurdito” Ramirez ng Mexico na tatayong pang-suportang buntalan sa darating na Sabado ng gabi (Linggo ng umaga sa Pilipinas) sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada sa Amerika.

Minsang kinabig ni Magsayo (25-2, 17KOs) ang World Boxing Council (WBC) 126-pound belt laban kay Gary Allen Russel, Jr. sa pamamagitan ng majority decision noong Enero 22, 2022 sa Borgata Hotel Casino sa Atlantic City, bago ito naagaw ni Rey Vargas makaraan ang anim na buwan sa Alamodome sa San Antonio, Texas, na sinundan naman ng lopsided na pagkatalo kontra kay Brandon Figueroa sa 12-round unanimous decision noong Marso 4, 2023 sa Toyota Arena sa Ontario, California.

Tiwala ang may hawak ng karera ng 28-anyos na tubong Tagbilaran City, Bohol na si MP Promotions President Sean Gibbons sa kinakaharap na kapalaran ni Magsayo lalo pa’t nakikita nito ang masigasig na pagsasanay na ipinapakita sa gym na maaaring maglagay rito sa mas magandang puwesto sa world rankings sa paglapag sa ika-anim sa parehong WBC at World Boxing Association (WBA), gayundin ang ikawalo sa International Boxing Federation (IBF).

“Mark is in great shape and looking very good in the gym. He’s looking to impress on this card and then we’ll look at getting him a shot at the WBA world title,” saad ni Gibbons patungkol sa maaaring ipakita ni Magsayo sa main event bout ng parehong unbeaten na sina Gervonta “Tank” Davis at Frank “The Ghost” Martin para sa WBA lightweight belt. “He was a world champion before, and he will be again.”

Kasalukuyang nakabase sa Valencia, California ang dating WBC featherweight titlist na puspusan ang paghahanda sa Wild Card Gym sa Los Angeles, California sa ilalim ng head trainer na si Marvin Somodio, katulong ang MP Promotions at TGB Promotions, upang paghandaan ang daan patungo sa inaasam na kampeonato matapos ang dominanteng panalo kontra Mexican boxer Isaac “Canelito” Avelar sa pamamagitan ng third-round knockout noong Disyembre 09, 2023.

Sakaling manaig kay Ramirez ay mas lalaki ang tsansa nitong lumapit sa world title fight at isasabak sa isang title eliminator sa undercard ng laban nina WBA junior-welterweight titlist Isaac “Pitbull” Cruz at Jose Valenzuela ng Mexico sa Los Angeles sa Agosto 3.

Maaaring tumaas ang puwesto nito sa WBC na hawak ni American O’Shaquie Foster at WBA champion Lamont Roach, gayundin sa IBF belt na tangan ni Anthony Cacace ng Great Britain at No. 9 sa World Boxing Organization (WBO) belt ni newly-crowned Denys Berinchyk ng Ukraine.

Kasama rin nito sa dibisyon si unbeaten Olympian boxer Charly “The King’s Warrior” Suarez na naghahangad rin ng world title fight sa hinaharap. (Gerard Arce)