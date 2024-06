Mapagbigay sa mga faney: Moira ‘di nag-inarte sa Toronto

Saksi ang friend ko kung gaano ka-successful ang concert ni Moira sa Toronto, Canada noong June 9.

Totoo raw na sold out ang ‘Moira World Tour 2024’ sa Canada Events Center at hindi pang-press release lang.

Wish nga ng mga kababayan natin sa Canada na sana sa mas malaking venue ginanap ang concert para mas marami ang nakapanood.

Tsika ng friend ko, pagka-announce pa lang daw kasi na magko-concert si Moira ay marami na agad ang nagpa-reserve ng VIP seats. Mas una nga itong naubos kahit pa nagkakahalaga ng $185 ang isang ticket. Selling like hot cakes ito kasi may kasamang photo op with Moira at mga guest niyang sina Inigo Pascual at TJ Monterde. $135 naman ang General Admission.

Puring-puri rin ng mga kababayan natin ang husay ni Moira. Magaling din daw makipagchikahan sa audience ang singer. Mabait daw ito sa mga tagahanga lalo na sa mga gustong magpa-selfie sa kanya. Majority ng mga nanood ay mga kabataang Pinoy na doon na lumaki sa Canada.

Samantala, kuwento pa ng friend ko na si Nafson Tolentino, na matagal nang naninirahan doon, paminsan-minsan ay nagpo-produce at nag-i-sponsor din ng shows sa Canada, si Kathryn Bernardo raw ang matagal nang nire-request ng mga kabataan sa kanila at ng mga kapwa niya producers at advertisers, na mag-show roon.

Abangers na rin sila sa pagshu-shooting nina Kathryn at Alden Richards ng pelikula nilang ‘Hello, Love, Again’ sa Canada.

Bongga!