NAGTATAGO na umano ang police major na nangmanyak sa kanyang tauhang policewoman sa loob ng Plaridel Municipal Police Station (MPS) noong nakaraang linggo.

Ayon kay Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, nakausap niya mismo ang hepe ng Plaridel MPS at sinabi nito na hindi na nagpakita sa kanilang istasyon ang nasabing opisyal mula nang mangyari ang insidente noong Hunyo 7.

Dahil dito’y pinadalhan na ang suspek na police major ng return to work order at kung hindi ito magpapakita sa loob ng tatlong araw ay idedeklara na itong absent without official leave (AWOL).

Bukod sa kasong kriminal na sexual harassment, sasampahan din ng kasong administratibo ang suspek.

Ani Fajardo, maaaring masibak sa serbisyo ang opisyal kapag napatunayang nagkasala ito.

Matatandaang madaling-araw noong Hunyo 7 nang pasukin ng opisyal ang opisina ng Women’s and Children’s Protection Desk ng Plaridel MPS at niyakap, pinaghahalikan at hinawakan pa umano nito sa maselang bahagi ng katawan ang natutulog na lady cop.

Tumigil lang umano ang opisyal nang makita niyang umiiyak ang policewoman. (Edwin Balasa)