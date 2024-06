Maloi binida mga kiddo ng ‘It’s Showtime’

Binida ni BINI member Maloi Ricalde sa kanyang Instagram story ang ‘It’s Showtime’ kids na sina Kulot, Kelsey, Jaze, at Argus.

Simpleng “Babieees,” lang ang sinabi ni Maloi at nagkagulo na ang fans.

May mga nag-message nga sa amin at nagsabing sana magkaroon ng collab si Maloi sa kiddos ng noontime show ng ABS-CBN.

Kumakanta naman daw ang mga bata kaya maganda kung magkaroon sila ng single with Maloi.

At sana raw kapag nagsimula na ang ‘Goin’ Bulilit’ show nina Kulot, Kelsey, Jaze, at Argus ay mag-guest si Maloi at makipagkulitan sa mga bata.

Puwede at siguradong ang cute ng segment na iyon, ha! (Jun Lalin)