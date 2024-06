LA Tenorio suportado PSC Invitational Golf

NAGPAHAYAG ng pagtulong ang mga popular na personalidad sa pangunguna ni Barangay Ginebra point guard Lewis Alfred “LA” Tenorio sa isasagawa ng Philippine Sports Commission (PSC) na charity golf tournament para sa mga Paris Olympians sa Hunyo 14 sa Canlubang Golf and Country Club North Course.

Sinabi ni Commissioner Fritz Gaston na ang mga organizer ng PSC Invitational Golf Cup Tournament ay kumpiyansa na maabot ang target na makikinabang sa kampanya ng Philippine team sa darating na Summer Games na sa ngayon ay binubuo ng 15 atleta at apat na Paralympians.

Hangad na makalikom ng PSC ng humigit-kumulang P2 milyon hanggang P2.5 milyong pondo na hahatiin nito para sa mga atleta na sasabak sa Paris Olympics at Paralympic Games sa espesyal na golf tournament para magsilbi nitong pabaon at maagang suporta bago sumabak sa kada apat na taong torneo na tampok ang pinakamagagaling na atleta sa buong mundo.

“Ang cash na mari-raise natin diyan is between P2 million to P2.5 million. Hindi ako sigurado tungkol sa eksaktong halaga hanggang sa lumabas ito. But iyun ang nasabi ni (PSC) Chairman (Richard Bachmann) ganoon na iyung nare-raise niya in terms of cash,” sabi ni Gaston sa sesyon nitong Martes ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Binigyang-diin ng dating PBA player na naging sports official na ang fund raiser ay sumasaklaw sa lahat ng atleta na pupunta sa Paris, kabilang ang mga differently-abled athletes.

Ang Paris Game ay nakatakda mula Hulyo 26 hanggang Agosto 11, habang ang Paralympic Games ay mula Agosto 28 hanggang Setyembre 8.

“Precisely iyun ang target natin. When we talked of Olympians kasama iyung Para athletes diyan,” sabi ni Gaston sa session na suportado ng San Miguel Corporation, PSC, Philippine Olympic Committee, Smart/PLDT, Milo at ang leading sports entertainment gateway sa bans ana ArenaPlus.

Sa ngayon, ang mga Filipino athletes na qualified sa Paris ay kinabibilangan ng pole vaulter na si EJ Obiena, boxers Eumir Marcial, Carlo Paalam, Aira Villegas, Nesthy Petecio at Hergie Bacyadan, gymnasts Carlos Yulo, Aleah Finnegan, Levi Jung-Ruivivar at Emma Malabuyo, weightlifters John Ceniza, Elreen Ann Ando at Vanessa Sarno, rower Joanie Delgaco at fencer na si Sam Catantan. (Lito Oredo)