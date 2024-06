Kruhay Dive Festival inarangkada na sa Antique

Sinimulan na ang kauna-unahang Kruhay Dive Festival na naglalayong palakasin ang diving destinations sa Antique.

Ayon kay Department of Tourism Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez, maraming magagandang dive spots sa Antique na kailangan nang makilala, kabilang dito ang makikita sa isla ng Mararison, Batbatan, at Maniguin sa Barangay Culasi; Sebaste Shoal sa Sebaste at Seco island sa Tibiao na nasa northern part ng Antique; at ang Nogas island sa Barangay Anini-y na nasa southern part naman ng Antique.

Kaya naman sa pagdiriwang kahapon ay nag-imbita sila ng professional divers mula sa iba’t ibang panig ng bansa para maranasan ang coastal underwater sites at makatulong na mapalakas ang kanilang kampanya.

Sinabi naman ni Antique Rep. Antonio Agapito, na makatutulong para sa ekonomiya ng Antique ang scuba diving at makakaengganyo pa ng mga turista.

Hindi lamang ang dive packages ang takaw-atraksyon para sa mga turista at dayuhan kundi maipapakilala pa ang mga micro, small and medium entrepreneurs para mapalakas ang pagkakakitaan ng mga Antiqueños. (Vick Aquino)