Karaniwan ng nakahain sa hapag-kainan ng maraming pamilyang Pilipino ang ulam na isda. Mahigit sa kalahati ng bahagi ng pinagkukunang protina ng ating mga kababayan ay mula sa isda at iba pang pagkaing-dagat.

Hindi na po nakakapagtaka ito dahil ang Pilipinas, bilang isang kapuluan o archipelago, ay napakasagana sa mga yamang-dagat. Halos 60 porsyento ng mga klase ng isda sa mundo at mahigit na 300 na uri ng mga corals ay matatagpuan sa ating mga katubigan.

Kaya naman po matatawag nating isang “fishing nation” ang Pilipinas. Isa ang ating bansa sa top 25 fishing nations sa buong mundo, ayon na rin sa Food and Agriculture Organization (FAO) ng United Nations.

Bilang bagong talagang chairperson ng Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, inimbitahan po ng inyong lingkod kamakailan ang mga opisyal ng BFAR at Philippine Fisheries and Development Authority (PFDA) para alamin sa kanila ang kalagayan ng ating mga fisherfolk at ang sektor ng pangingisda.

Napag-alaman po natin sa briefing ni BFAR Assistant Director Zaldy Perez na may 2.5 milyong Pilipino na umaasa sa pangingisda para sa kanilang kabuhayan.

Ang nakakabahala po sa report ng BFAR ay may 600,000 sa kabuuang 2.5 milyong mangingisda sa bansa na edad 60 at pataas na. Bukod diyan, may 525,000 ang edad 51 hanggang 60 years old.

Ibig pong sabihin ay halos kalahati ng 2.5 milyong mangingisda sa Pilipinas ay nagtatandaan na at paunti nang paunti ang mga kabataang nagtatrabaho sa fisheries sector.

Sa report po ng BFAR ay 8 poryento, o mga 200,000 lamang ang mga fisherfolk na edad 21-30.

Malaki po ang epekto nito sa seguridad sa pagkain o food security ng bansa. Tulad po ng una kong nasabi, malaking bahagi ng pinagkukunan ng protina ng mga Pilipino ay mula sa isda. Bukod sa ito ay kadalasang mas mura kaysa sa karne, mas mainam ang protinang galing sa karagatan sa ating kalusugan.

Kung nagtatandaan na po ang ating mga fisherfolk at wala ng papalit sa kanila sa mga susunod na henerasyon ay malaking peligro ito sa ating seguridad sa pagkain.

Ang isa pa pong nakakalungkot ay kakaunti lang ang mga kabataang Pilipino na kumukuha ng mga fishery courses, kahit pa nag-aalok na ng magandang scholarship program ang BFAR. Libre ang tuition, may monthly stipend, book allowance, tulong pinansyal para sa thesis at research projects at may graduation assistance at on-the-job training support pa ang BFAR scholarship program.

Ayon sa report ng BFAR, 1,384 na estudyante lamang ang nabigyan ng scholarship ng ahensya. Noong 2019, sa may 2,354 na aplikante na galing sa iba’t ibang rehiyon ng bansa ay 388 lang ang nakapasa.

Minungkahi natin sa BFAR na makipag-ugnayan sa mga congressional district na may mga coastal community tulad ng mga distrito sa Bicol Region, para matulungan silang makahanap ng mga matatalinong estudyanteng interesadong makakumpleto ng degree sa Fisheries and Aquatic Resources.

Kasama ang mga miyembro ng komite na sina Batangas Cong. Eric Buhain at ABONO Partylist Cong. Robert Raymund Estrella, minungkahi rin natin sa BFAR na palakasin pa ang post-harvest program para sa fisheries sector.

Alam ‘nyo po, isang dahilan kung bakit nauuwi sa pagdadaing ang mga nahuhuling isda ay dahil sa kakulangan ng sapat na cold storage facilities na magagamit ng mga fisherfolk.

Kung may mga blast freezer o iba pang refrigerated container para doon nila maitatabi ang mga nahuling isda, hindi na mag-aalala ang ating mga fisherfolk na mabilasa at hindi na mabili ang kanilang mga huli.

Kailangan din ng ating mangingisda ang maayos na transportasyon para sa kanilang mga produkto, mga modernong fish ports at mga makabagong fishery machinery.

Ang magandang balita po sa kabilang ng mga ito ay mismong ang Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na ang nag-utos sa Department of Agriculture (DA) na maglatag ng komprehensibong plano para mapaunlad ang fisheries sector.

Umaasa tayong mabilis na kikilos ang BFAR at DA para matupad ang direktibang ito ng ating Pangulo para matiyak ang food security ng ating bansa.